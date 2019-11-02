الرئيس التونسي يهدد بمقاضاة منتحلي أسمه على فيسبوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هدد الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، بمقاضاة الأشخاص الذين يديرون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ويستخدمون اسمه وتصريحات وهمية ينسبونها إليه .



جاء ذلك على لسان الناشطة في المجتمع المدني، عزة الغانمي، بعد لقاء جمعها بالرئيس التونسي .

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وأكدت الغانمي، أن الرئيس سعيد نفى كلّيًا وجود أي علاقة تربطه بهذه الصفحات ومن يديرها.

وشدّدت الغانمي في تدوينة نشرتها على صفحتها في ”فيسبوك“، على أن سعيّد أكد أن المواقف التي يتم ترويجها عبر هذه الصفحات لا تُمثله ولا علاقة له بها.

وأضافت الغانمي أنها ناقشت مع قيس سعيّد ملفات أخرى، مثل ”الفحص الشرجي“، الذي يتعرض له المثليون في تونس، والذي أثار جدلًا مؤخرًا، وأشارت إلى أن سعيّد يعتبره ”معاملة لا إنسانية“.

وأكدت الناشطة في المجتمع المدني، أنها ناقشت مع سعيّد أيضًا ملف ”المساواة في الميراث ”، وتم الاتفاق على إعادة طرحه للنقاش في لقاءات لاحقة“.