تركيا تعتزم إعادة سجناء داعش إلى بلادانهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، أن بلاده ستعيد أعضاء تنظيم داعش المعتقلين إلى بلادهم، في الوقت الذي شكا فيه من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.



وأتهم صويلو الدول الأوروبية بجعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء .

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وقال "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضًا، سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم" .

واعتقلت تركيا بعض أعضاء التنظيم الفارين من شمال شرق سوريا، خلال الشهر الماضي، بعد أن بدأت هجومًا عسكريًا هناك.