سامي الجميل: التأخير في الاستشارات مرفوض والتغيير يبدأ بحكومة حيادية وانتخابات مبكرة

اكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل انه إذا أردنا حقيقة ان نغير فلا بد من تغيير الحكومة ومجلس النواب وفي خطوة اولى يصار الى تشكيل حكومة اختصاصيين على ان تقوم كخطوة ثانية بالتحضير لانتخابات تجري بعد ستة اشهر، وقد تقدمنا بقانون تقصير ولاية مجلس النواب ليتمكن اللبنانيون من اجراء انتخابات في خلال هذه المهلة لتغيير المعادلة الموجودة في المجلس.
واشار الجميل خلال اجتماع عام حاشد لمصلحة الطلاب والشباب في حزب الكتائب، الى انه في خلال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة ما زالوا يتبعون النهج القديم الذي كان سائداً اي يعمدون الى تأجيل الاستشارات الى حين تركيب الصفقة بين الأطراف وتقسيم الحصص ليكون لكل نصيبه ولم يفهموا بعد ان الانتفاضة في الشارع قامت تحديداً ضد هذا الأسلوب اي منطق التعليب والمحاصصة المتبادلة.
واعتبر رئيس الكتائب ان التأخير الحاصل اليوم في الاستشارات غير مقبول والمطلوب الاستماع الى الناس فقد نزل مليون لبناني الى الشارع ليطالب بحكومة حيادية من الاختصاصيين و عليهم ان يجروا الاستشارات وان تقول الكتل النيابية لرئيس الجمهورية انه لا بد من الاستجابة لارادة الناس وان يتم تكليف رئيس حكومة حيادي.
وتابع بالقول:"ان الشعب اللبناني شعب حرّ ولن يرضى ان يتم تخطيه. لقد قالوا لي يوماً لا تراهن على الشعب اللبناني بل انصرف الى الدخول في المحاصصة والحكومة وقم بصفقات وتحالفات فرفضنا هذا المنطق مراراً لاننا نؤمن بالشعب اللبناني وانتفاضته وها هو القرار بيده اليوم.
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