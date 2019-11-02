قوى الأمن: توقيف مروج للمخدرات مطلوب للقضاء بموجب 13 ملاحقة عدلية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات ​شعبة المعلومات​، توافرت معلومات عن تورط أحد الأشخاص بعملياتترويج للمخدرات بطريقة شديدة الحذر بانتحال هوية مزورة. على أثر ذلك، كثفت دوريات شعبة المعلومات مراقبتها للمشتبه به، وتمكنت من تحديد أماكن تواجده وكامل هويته الحقيقية، ويدعى: ي. ز. (مواليد عام 1964، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /13/ ملاحقة عدلية بقضايا مخدرات وتخريب".

وأوضحت أنه "بعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة ​الجديدة​، وضبطت بحوزته هوية مزورة اضافة الى /48/ مظروفاً من مادتي باز كوكايين وكوكايين، زنة الظرف /1,4/ غ قائم. وبتفتيش مكان اقامته جرى ضبط /110/ غ من مادة الباز كوكايين داخل /3/ علب، /45/ غ من مادة ​الكوكايين​ داخل علبة بلاستيكية، ميزان حساس عدد /2/بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج ​المخدرات​ لعدد كبير من الزبائن ضمن ​منطقة المتن​. وقد اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".