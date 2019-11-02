ضبط 10 آلاف حبة كبتاغون موضبة في دراجة نارية في خراج الهرمل

ضبطت دورية من ​فرع المعلومات​ عشرة آلاف حبة من ​الكبتاغون​ موضبة في ​دراجة نارية​ في محلة بسيبس خراج ​الهرمل​ ويعتقد انها كانت في طريقها إلى ​سوريا​.

واستطاع السائق من الفرار واحيلت المضبوطات إلى مخفر درك الهرمل لإجراء المقتضى. علما ان العملية تمت بعد رصد ومتابعة من دورية المعلومات.

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