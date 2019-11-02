زخور: لتوضيح فوري للاسباب التي أدّت عزل القاضية عون

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​ وزير ​العدل​ بتوضيح من سيتابع ​محاربة الفساد​ والادعاء على المسؤولين عن الفساد، بعد كف يد القاضية ​غادة عون​ عن متابعة الملفات، مؤكدا "اننا نريد جرأة في اتخاذ القرارات ومتابعة جدية، وإظهار الحقائق وتوقيف المتورطين مهما علا شأنهم، وهذا لا يتم الا بقيام النيابات العامة و​القضاء​ بدوره".

وراى زخور انه "من حق الشعب المطالبة بنتائج التحقيقات دون عرقلتها، وتوضيح فوري للاسباب التي أدّت عزل القاضية عون والى وقف الملاحقات التي بدأت بها ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​. وبغض النظر عن الاسماء ان الشعب ينتظر من القضاء متابعة كافة هذه الملفات واعلام اللبنانيين بمصيرها دون اي تباطؤ".