زخور: لتوضيح فوري للاسباب التي أدّت عزل القاضية عون
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزير العدل بتوضيح من سيتابع محاربة الفساد والادعاء على المسؤولين عن الفساد، بعد كف يد القاضية غادة عون عن متابعة الملفات، مؤكدا "اننا نريد جرأة في اتخاذ القرارات ومتابعة جدية، وإظهار الحقائق وتوقيف المتورطين مهما علا شأنهم، وهذا لا يتم الا بقيام النيابات العامة والقضاء بدوره".
وراى زخور انه "من حق الشعب المطالبة بنتائج التحقيقات دون عرقلتها، وتوضيح فوري للاسباب التي أدّت عزل القاضية عون والى وقف الملاحقات التي بدأت بها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وبغض النظر عن الاسماء ان الشعب ينتظر من القضاء متابعة كافة هذه الملفات واعلام اللبنانيين بمصيرها دون اي تباطؤ".
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