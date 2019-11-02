العثور على 31 مهاجرا باكستانيا في شاحنة في فرنسا

أعلنت النيابة العامة الفرنسية أنه تم العثور على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، موضحة أن السائق وهو أيضا من باكستان، تم توقيفه.
ولفتت الى أنه عثر على مجموعة المهاجرين خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية وتم تسليمهم، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة.
وأكد مكتب النيابة العامة في نيس بجنوب شرق فرنسا "اننا سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".
وتأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
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