شكرا لقرائتكم خبر عن منحة بنحو مليون يورو لتجديد قاطرات السكك الحديدية أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس غدًا قرارى رئيس جمهورية مصر العربية رقمى 513 و514 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

وأضاف "عبد الواحد"، أن اللجنة ستناقش أيضًا قرار الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات- المساعدة فى تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة ستسعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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