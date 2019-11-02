شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عميد كلية الشريعة بقطر لانتقاده استضافة إسرائيل بالبطولات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن قمع أمير قطر تميم بن حمد، وسياساته التى يمارسها ضد المعارضين ومن ينتقد سياساته فى الدوحة، والتى كان أخرها عن وقف الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالدوحة عن الخطابة بشكل نهائي، وذلك بعد انتقاده فى خطبة الجمعه لاستضافة الدوحة للوفود الرياضية الإسرائيلية فى البطولات المقامة على أرض قطر.

وأضاف التقرير أن عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالدوحة كشف عن ما كانت تتجاهله قنوات قطر وعلى رأسها قناة الجزيرة عن استضافة الإسرائيليين فى البطولات الرياضية، وهو ما تسبب في الهجوم الكبير على نظام قطر من رواد مواقع التواصل الإجتماعى عليه وسياسات قطر القمعية ضد المعارضين ومنتقدى قرارات الأسرة الحاكمة.

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