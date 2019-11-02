أكادير.. تفكيك شبكة متخصصة في النصب على مرشحين للهجرة السرية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية من سيدة، تدعي أن تسعة مرشحين للهجرة غير الشرعية حلوا بمسكنها بحثا عن زوجها، بدعوى استرجاع مبالغ مالية كانوا قد سلموها له بغرض تهجيرهم سرا نحو إسبانيا.

وأضاف المصدر الأمني، بأنه تم بناء على ذلك، فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الزوج المشتبه فيه وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في هذه القضية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث -يضيف البلاغ- فإن المشتبه فيهم كانوا قد تسلموا من المرشحين التسعة مبالغ مالية تناهز 20 ألف درهم للمرشح الواحد، على أساس تهجيرهم بحرا إلى إسبانيا، حيث قاموا بتخصيص مبلغ مالي مهم لاقتناء زورق مطاطي ومعدات لوجيستيكية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم على ذمة البحث القضائي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة المتورطين في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.