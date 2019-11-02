اعترف مدرب رجاء بني ملال، مراد فلاح، بارتكابه أخطاء في بداية الدوري المغربي، بعد خسارته لثلاثة مباريات متتالية، ما جعله يقبع في المركز الأخير على جدول الترتيب.
ووعد مراد فلاح في تصريح لـ”اليوم 24″، الجماهير الملالية بالعودة الى سكة الإنتصارات، “خصوصا وأن الفريق يؤدي بشكل جيد، لكنه لا يحقق نتائج إيجابية، بسبب عدة عوامل منها توقف البطولة لأزيد من 33 يوما”.
وأشار فلاح، إلى أن فريقه سيظهر بشكل مغاير في مقابلته أمام فريق الفتح الرباطي، التي ستجرى عصر اليوم السبت، بملعب واد زم على الساعة الثالثة زوالا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب رجاء بني ملال: ارتكبنا أخطاء في بداية البطولة وأعد الجماهير بالفوز على الفتح الرباطي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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