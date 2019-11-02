وضعت أم في الأربعينيات من عمرها، حد لحياتها مساء أمس الجمعة، بعدما عمدت إلى شرب سم “الفئران” بمنزل أسرتها بمدينة وزان.
وحسب مصادر محلية، فالهالكة تبلغ من العمر 44 سنة، وأقدمت في غفلة من أسرتها على تناول مادة سامة مخصصة لقتل ”الفئران”، تاركة وراءها 3 أطفال، فيما لاتزال الأسباب لا مجهولة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث إستنفر مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وتم نقل الهالكة إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم الإستماع لأسرة الهالكة وزوجها، لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. “انتحار” أم لثلاثة أطفال بمدينة وزان بتناولها سم الفئران!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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