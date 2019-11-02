ديربي الرجاء والوداد.. تكافؤ أرقام الفريقين يُصعب التكهن بالفائز

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم السبت، ديربي الرجاء والوداد، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويصعب التكهن بهوية الفائز بين الفريقين، خاصة بالعودة إلى أرقامهما المسجلة في المباريات الرسمية التي خاضوها هذا الموسم.

ويسود التكافؤ بين الرجاء والوداد في المواجهات التي لعبوها هذا الموسم، فالفريق الأخضر خاض 9 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات، و3 تعادلات، ومني بالهزيمة في مناسبة وحيدة، كانت برسم سدس عشر نهائي كأس العرش أمام ضيفه نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف لاثنين.

أما الفريق الأحمر، صاحب 8 لقاءات منذ بداية الموسم الجديد، فتمكن من حسم 5 مباريات لصالحه، وتعادل في مناسبتين، بينما تعرض للهزيمة في لقاء وحيد، ضمن سدس عشر نهائي الكأس الفضية أمام ضيفه الجيش الملكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وسجل خط هجوم الفريق الأخضر 18 هدفا، واهتزت شباكه في 7 مناسبات، بينما أحرز مهاجمو الوداد 15 هدفا، واستقبلت مرماهم 7 أهداف.

وتوزعت مباريات الفريقين بين البطولة الاحترافية، وكأس العرش، ودوري أبطال إفريقيا، ثم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث لعب الرجاء مباراتين في البطولة، وواحدة في الكأس، وأربع في دوري الأبطال، ومواجهتين على مستوى الكأس العربية.

وخاض الوداد، ثلاثة لقاءات في البطولة، ومواجهة واحدة في الكأس الفضية، ثم مباراتين على مستوى دوري الأبطال، ومثلها في مسابقة كأس محمد السادس.