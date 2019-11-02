تقارير: غريزمان مُحبط بسبب ميسي وسواريز!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني والوافد الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان، يعاني من الإحباط بسبب تجاهل زميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز له.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب"، فإن "ميسي وسواريز لا يزالان منزعجين من فيلم القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة، وفضل الاستمرار ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، رغم رهان الثنائي على ضمه والترحيب به في وسائل الإعلام".

وبرهنت الصحيفة، بموقف غريزمان خلال مواجهة بلد الوليد الأربعاء الماضي، والذي شارك كبديل لأنسو فاتي في الشوط الثاني، والذي ترك زملاءه يحتفلون بالانتصار بنتيجة (5-1) وذهب وحيدًا إلى غرفة خلع الملابس.

يذكر أن غريزمان انضم لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.