مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة إبراهيموفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لاستعادة النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوفه لتعزيز حلقته الهجومية.

وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس غالاكسي في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في كانون الثاني/يناير المقبل.

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ويسعى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى تعزيز هجوم الفريق، بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من إنتر ميلان ونابولي للتعاقد مع اللاعب، كما يطمح لوس أنجلوس غالاكسي إلى بقاء إبرا لموسم آخر.

وخاض إبراهيموفيتش 31 مباراة مع غالاكسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 31 هدفًا وصنع 8 آخرين.