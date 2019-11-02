طرعان: تجدد الشجار بين عائلتين وإضرام النار بمنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجدد بعد ظهر اليوم، السبت، شجار بين عائلتين في بلدة طرعان، على خلفية مقتل الشاب فالح دحلة في ليلة دامية أمس.

ويأتي ذلك، أثناء تواجد كميات معززة من الشرطة منذ صباح اليوم، تحسبًا لأي رد فعل عقب جريمة القتل، لكنهل حتى الآن لم تسيطر على الشجار.

وقال شهود عيان أن الشجار شهد إلقاء كميات كبيرة من الحجارة، وإضرام النار في بعض من المنازل والمحلات التجارية.

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ويشار أن مجلس طرعان المحلي أعلن أمس الإضراب العام، احتجاجا على ما تشهده البلدة الآونة الأخيرة من أحداث عنف، وذلك في أعقاب جريمة القتل وأحداث العنف.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 19 شخصا، يوم الأحد الماضي، عقب شجار عائلي اندلع في قرية طرعان، شهد كذلك استخدام المفرقعات، كما تم إطلاق الرصاص الحي وإضرام النار ببعض الممتلكات.

وتشهد طرعان بين الحين والآخر، منذ انتخابات المجلس المحلي في العام الماضي، شجارات وتوترات بين مجموعات من الشبان على خلفية عائلية، أسفرت عن وقوع إصابات وخسائر مالية وأضرار بالممتلكات.