“خليها تخيس”.. غضب عراقي ضد البضائع الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

أطلق عدد من العراقيين حملة على مواقع التواصل لمقاطعة البضائع الإيرانية. وأتت تلك الحملة التي انطلقت، الجمعة، بالتزامن أيضاً مع مطالبة عدد كبير من المحتجين في عدة مناطق عراقية بوقف التدخلات الإيرانية، ورفع المتظاهرون يافطات تنتقد قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وانتشرت على تويتر دعوات لمقاطعة المنتجات الإيرانية، تحت وسم #خليها_تخيس ، جاءت بعد اعتبار خامنئي تظاهرات العراق شغباً وفوضى، مطالباً المتظاهرين بالتغيير وفق الأطر الدستورية، ما اعتبر تدخلاً سافراً من قبل بعض المحتجين بشؤون بلدهم.

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يذكر أن ممثل المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني، كان قد أكد خلال خطبة في مدينة كربلاء، الجمعة، أنه “ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أن يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه عليهم”.

ويرى العديد من العراقيين أن الطبقة السياسية تخضع لإيران. كما يرون أن العراق يُستخدم ساحة بالوكالة للصراع على الهيمنة الإقليمية بين أميركا وإيران.

وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة للعراق العضو في أوبك، يعيش كثير من العراقيين في فقر أو يفتقرون لسبل الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية الأساسية والتعليم.