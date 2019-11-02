بالصورة.. مراكز البيع المباشر لتذاكر مباراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من تشرين الثاني لجاري، فيما سيواجه البحرين على ذات الملعب في الـ19 من الشهر ذاته.

ومن المقرر ان تطرح التذاكر للبيع مطلع الأسبوع المقبل، حيث تبلغ سعر التذكرة (5) الاف دينار عراقي فقط.