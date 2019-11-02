- 1/2
- 2/2
2019-11-02 | 13:26
178 مشاهدة
أعلنت شركة المنارة للتسويق الرياضي، أماكن البيع المباشر لتذاكر مباراتي العراق امام ايران والبحرين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من تشرين الثاني لجاري، فيما سيواجه البحرين على ذات الملعب في الـ19 من الشهر ذاته.
ومن المقرر ان تطرح التذاكر للبيع مطلع الأسبوع المقبل، حيث تبلغ سعر التذكرة (5) الاف دينار عراقي فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مراكز البيع المباشر لتذاكر مباراتي اسود الرافدين امام إيران والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.