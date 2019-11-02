نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في أربيل

وستقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ستقوم الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتعاون مع رابطة مشجعي الصقور بتسيير حافلات الى مدينة اربيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس المقبل لنقل جماهير الأزرق مع توفير السكن مجانا".



وأضاف النادي "يأتي ذلك لمساندة الفريق في مباراته امام فريق مولودية الجزائر والتي ستقام عند الساعة الرابعة عصرا ضمن جولة الذهاب لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال".

وبين النادي، أن "التسجيل سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم مع جلب هوية الاحوال المدنية في مقر النادي بشارع فلسطين".

