اخبار العالم

نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في أربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-11-02 | 13:22

نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في أربيل

194 مشاهدة

اعلن نادي القوة الجوية، توفير نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في محافظة أربيل من اجل حضور مباراة الصقور امام مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".
وستقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ستقوم الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتعاون مع رابطة مشجعي الصقور بتسيير حافلات الى مدينة اربيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس المقبل لنقل جماهير الأزرق مع توفير السكن مجانا".


وأضاف النادي "يأتي ذلك لمساندة الفريق في مباراته امام فريق مولودية الجزائر والتي ستقام عند الساعة الرابعة عصرا ضمن جولة الذهاب لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال".

وبين النادي، أن "التسجيل سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم مع جلب هوية الاحوال المدنية في مقر النادي بشارع فلسطين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا