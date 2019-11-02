عضو بحقوق الانسان: حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها بلغت 12 الف و260 شهيدا وجريحا

كشف عضو بمفوضية حقوق الانسان فيصل العبد الله، السبت، ان حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها في الاول من تشرين الاول الماضي بلغت 12 الف و260 شهيدا وجريحا، فيما اشار الى ان هناك تعتيم متعمد بشأن هذه الحصيلة.

وقال العبد الله في حديث لـ السومرية ان "حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات منذ الاول من تشرين الاول الماضي لغاية الان بلغت استشهاد اكثر من 260 شخاص واصابة نحو 12 الف اخرين".

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واضاف انه "تم حرق بنحو 100 مبنى حكومي ومقرات احزاب سياسية"، موضحا ان "مفوضية حقوق الانسان لاقت صعوبة بالحصول على معلومات من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان".

واكد ان "وزارتي الصحة والداخلية لم تساعدنا باي معلومة، وحاولنا الحصول منها الا ان هناك تعتيم واضح بشان هذه المعلومات"، لافتا الى ان "الهدف من اعلان هذه الاحصائيات من قبل المفوضية هو الحد من العنف وسقوط ضحايا من خلال الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع".