لليوم التاسع على التوالي، تستمر التظاهرات قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة". عدسة الخليج 365 تجولت بين المتظاهرين ووثقت عدداً من المشاهد هناك ننشرها لكم أدناه: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من تظاهرات التحرير في يومها التاسع.. (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.