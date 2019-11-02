المالكي وصالح يؤكدان الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم استمرار شلل مؤسسات الدولة

اكد رئيسا الجمهورية برهم صالح وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم مناقشة الاجراءات التي من شأنها ان تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين".

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واكد الجانبين بحسب البيان "على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات وشركات النفط والموانيء، والإسراع في تنفيذ حزم الاصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب".

وطالبا "جميع القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية بدعمها وان يتحلى الجميع بالوعي وتفويت الفرصة على الأعداء وقبر الفتنة".