التعليم تنفي ما نشر بشأن مناكفة لفظية جرت بين الوزير ورئاسة جامعة الكوفة

نفت وزارة التعليم العالي، السبت، ما نشر بشأن حصول مناكفة لفظية بين الوزير قصي السهيل ورئاسة جامعة الكوفة، فيما دعت وسائل الاعلام الى ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مع الظرف الحساس الراهن الذي تعيشه البلاد، كثرت الجهات التي تحاول ركوب موجة التظاهرات السلمية المطلبية، حيث تسعى لتأجيج الوضع وإثارة الفتن والقلاقل، والعمل على الاخلال بالسلم الاهلي في البلاد، سواء جهات داخل البلاد او خارجه".

واضافت انه "خلال هذا الخضم، تعرضت العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية لهجمات تضليلية عبر نشر الاخبار والتصريحات الكاذبة والمفبركة بغية الاضرار بالشخصيات الوطنية والانتقاص من المؤسسات الوطنية الفاعلة"، مبينة ان "من بين تلك الجهات التي تعرضت للعديد من التخرصات والاكاذيب هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشخص وزير التعليم العالي قصي السهيل".

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ونفت الوزارة "كل ما نشر بشأن محاورة مفترضة او مناكفة لفظية جرت بين الوزير ورئاسة جامعة الكوفة"، موضحة ان "جميع ما تم توارده في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بهذا الشأن، عار عن الصحة".

ودعت الوزارة "المواقع والوكالات الخبرية الالكترونية الى ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات الرامية لتأجيج الوضع العام والساعية لتوتيره"، مطالبة بـ"اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية".