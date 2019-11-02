ما حصل امس قرب منزل العبادي والسنيد يؤكد: سيتم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد

اعلن عضو ائتلاف النصر علي السنيد، السبت، ما حصل امس قرب منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، فيما اشار الى انه سيتم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد.

وقال السنيد في حديث لـ الخليج 365، ان " قوة بزي عسكري دخلت المنطقة الخضراء وسط بغداد من دون رادع او تدقيق، وفرضت طوقا حول منزل رئيسي الوزراء السابق حيدر العبادي"، مبينا ان "هذه القوة غير نظامية ومسلحة".

واضاف انه "لم تتم معرفة الدوافع وراء ذلك"، مشيرا الى ان "الغاية من ذلك هو بسبب مواقف العبادي والائتلاف الاخيرة مع المتظاهرين والحكومة التي اعتبرت تصعيد ضد الدولة".

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وتابع "اننا لا نتهم اي جهة بالوقوف وراء ذلك"، محملا "الحكومة مسؤولية ذلك، وسيتم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد".

وتساءل السنيد "كيف تدخل قوة عسكرية بسلاح وزي عسكري الى المنطقة الخضراء التي من المفروض تكون اكثر اجراءً امنياً ومع ذلك يخرج ويصرح احدهم وينفي وهو يمثل قوة امنية تحافظ على امن المواطن".

يذكر ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف نفى في وقت سابق، محاصرة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل ملثمين. باسم عبد المهدي