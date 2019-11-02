حقوق الإنسان: 120 مصاباً جراء صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت، سقوط 120 مصاباً في صفوف المتظاهرين جراء صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر في محافظة البصرة، وفي حين أكدت على حق التظاهر السلمي، دعت المتظاهرين إلى الالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تابعت ومن خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر وسقوط ١٢٠ مصاباً يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم".



وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فانها تدعو كافة المتظاهرين للالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي وأن إلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلباً على كافة حقوق العراقيين ومعيشتهم، مما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لحمايتها وعدم تعطيل أعمالها الذي قد تكون آثاره سلبية على عدم توجه السفن والباخرات إلى العراق بسبب الأخطار المحدقة بالموانئ وإلحاق الخسائر الاقتصادية الكبيرة بالعراق".



ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، "القوات الأمنية إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً جسدية ضد المتظاهرين".