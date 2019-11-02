محكمة البشير تطلب رفع الحصانة عن المراجع العام لمقاضاته

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العين الإخبارية - مها التلب - الخرطومالسبت 2019/11/2 03:43 م بتوقيت أبوظبي
السودان يواصل محاكمة رموز النظام السابق
كشفت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في جلسة اليوم السبت، عن مخاطبتها رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لمنحها الإذن برفع الحصانة عن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم؛ تمهيدا لمقاضاته.
وقال قاضي المحكمة إن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم رفض المثول أمامها للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع، لذلك اتجهت إلى رفع الحصانة عنه تمهيداً لمقاضاته.
وقدّم دفاع البشير ملابسات جديدة حول المبالغ التي يتهم بأنها كانت في حيازته بشكل غير شرعي.
وقالت هيئة الدفاع إن هذه المبالغ تم ضبطها في مكتب ملحق بقصر الضيافة، وهي أماكن حكومية وليست داخل منزله الخاص.
وتفيد متابعات "العين الإخبارية" بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير لأسبوعين؛ حيث يصادف السبت المقبل عطلة رسمية بالبلاد.
وبدأت، السبت، الجلسة التاسعة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضايا فساد، بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت وسط العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتعد جلسة اليوم السبت التاسعة والأخيرة المخصصة للاستماع إلى شهود الدفاع بتهم الثراء الحرام، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية.
ومثل وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم المخلوع عبدالرحيم محمد حسين، السبت الماضي، كشاهد دفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير في الجلسة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.
وأصدرت المحكمة أمراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم، تحت المادة (94) من القانون الجنائي، بعدما رفض المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير.
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