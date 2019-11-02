إصابة 120 متظاهرا بميناء أم قصر في البصرة

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات مع القوات الأمنية أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها تابعت ومن خلال فرقها الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت إلى صدامات بين الأمن والمتظاهرين عند ميناء أم قصر، ما أسقط ١٢٠ مصاباً نقلوا للمستشفيات بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع بصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.

وأضاف البيان أن المفوضية تؤكد حق التظاهر السلمي وتدعو المتظاهرين للالتزام بأماكن المظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر.

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وتابع: "الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلباً على جميع حقوق العراقيين ومعيشتهم، ما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لحمايتها وعدم تعطيل أعمالها الذي قد تكون آثاره سلبية على عدم توجه السفن والباخرات إلى بغداد بسبب الأخطار المحدقة بالموانئ وإلحاق الخسائر الاقتصادية الكبيرة".





ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان القوات الأمنية إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً جسدية لهم.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.