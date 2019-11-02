حارس العين الإماراتي يؤكد رضا الجماهير بالتعادل مع الجزيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي أن هناك رضا من جماهير ناديه بعد التعادل مع الجزيرة في دوري الخليج العربي.



وكان العين والجزيرة تعادلا سلبياً خلال لقاء الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإماراتي على استاد هزاع بن زايد.



وقال عيسى، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "منذ فترة كبيرة لم نر جمهور العين بهذا العدد، ونشكرهم على الحضور الغفير".

وأردف: "جمهور العين راضٍ عن المباراة قبل كل شيء، حيث قدم اللاعبون مستوى جيدا طوال اللقاء رغم بعض المناوشات".

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وأضاف: "نعلم جيدا أن المنافسة على لقب الدوري الإماراتي صعبة للغاية، وليست كل السنوات السابقة".

وأكد عيسى أن زملاءه في الفريق تمكنوا من التغطية على فقدان على أزمة صانع الألعاب ويقاتلون بكل بسالة خلال المباريات.



