5 فرق كبرى تتنافس على إعادة مورينيو إلى الملاعب

يشكل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطرا كبيرا على المديرين الفنيين لفرق كبرى عدة خلال الفترة المقبلة، بعدما دخل دائرة اهتمامات إدارات أندية تلك الفرق، من أجل قيادتها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.

ورحل مورينيو عن تدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي بسبب سوء نتائج الفريق، ليتولى النرويجي أولي جونار سولسكاير المهمة بشكل مؤقت خلفا له، ويقود الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، ليتم تعيينه بعقد طويل الأمد في مارس/آذار الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة دخل المدرب البرتغالي اهتمامات أندية كبرى عدة، أبرزها أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وقد يشهد أحدها عودته إلى مقعد المدير الفني من جديد خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه يعد مكسبا كبيرا لأي فريق، نظرا لتاريخه الكبير في عالم كرة القدم.

وحقق مورينيو 25 لقبا مع مختلف الفرق التي دربها، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين إحداها مع بورتو البرتغالي والثانية مع إنتر ميلان الإيطالي، فضلا عن 3 ألقاب للدوري الإنجليزي مع تشيلسي، بالإضافة إلى الدوري والسوبر الإسبانيين وكأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد.

"العين الرياضية" تسلط الضوء خلال التقرير التالي على 5 وجهات محتملة لجوزيه مورينيو في الفترة المقبلة.

يعد أرسنال أحدث الفرق الراغبة في التعاقد مع مورينيو من أجل إعادة "الجانرز" للمنافسة من جديد، في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الفريق بالفترة الحالية.

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية أن مورينيو لن يمانع في العودة للتدريب من بوابة ملعب الإمارات، خاصة أنه سيمتلك العديد من المزايا داخل الفريق، بامتلاك لاعبين مميزين عدة مع مجموعة كبيرة من الشباب وأصحاب الخبرات.





دخل مورينيو كذلك دائرة اهتمامات بروسيا دورتموند الألماني، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تراجعت نتائجه هذا الموسم مع السويسري لوسيان فافر، مدرب الفريق الحالي.

وتعادل دورتموند في 4 مباريات خلال آخر 5 جولات للدوري، محتلا المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن دورتموند بدأ محاولاته لإقناع مورينيو بتولي تدريب دورتموند خلال الفترة المقبلة، لكن النادي الألماني سيحتاج إلى الاتفاق مع المدرب البرتغالي على تخفيض راتبه الضخم الذي يتقاضاه البالغ 24 مليون إسترليني في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو بدأ المرحلة الأولى في تعلم اللغة الألمانية، بعدما تواصل مع إدارة دورتموند لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل كسر هيمنة بايرن ميونيخ على أغلب البطولات المحلية خلال السنوات الأخيرة.

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وجاءت تلك الأنباء رغم خروج مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، بتصريحات استبعد خلالها فكرة تولي مورينيو تدريب "أسود الفستفاليا" خلال الفترة المقبلة.





ارتبط اسم مورينيو مؤخرا بالعودة لتدريب ريال مدريد في أكثر من مناسبة، بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية إسبانية، وتحديدا صحيفة "آس" المدريدية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يدرس حاليا إقالة زيدان والتعاقد مع مورينيو حال توديع دوري أبطال أوروبا أو الخروج من الدور ثمن النهائي، وذلك في ظل فشل المدرب الفرنسي في إعادة "الميرينجي" لمستواه المعهود منذ عودته قبيل نهاية الموسم الماضي.

وكان زيدان تولى قيادة الفريق في مارس الماضي، خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري، لكنه فشل في تحقيق آمال الجماهير المدريدية، برفع مستوى الفريق وتحسين نتائجه، رغم التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي في الميركاتو الصيفي الماضي، يأتي في مقدمتها البلجيكي إيدين هازارد.

وكان مورينيو تولى تدريب ريال مدريد خلال الفترة من 2010 حتى 2013، وتوج معه بـ3 ألقاب هي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

أكدت تقارير صحفية ألمانية خلال الفترة الماضية تفكير نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع جوزيه مورينيو، خلفا لمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير البافارية.

وأشارت صحفية "بيلد" الألمانية في وقت سابق إلى أن إدارة بايرن ميونيخ تريد التعاقد مع مورينيو، خاصة بعد التعاقد مع لاعبين مميزين يستطيعون قيادة سفينة الفريق، مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسيين بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، لكن العائق الوحيد هو راتبه الضخم.





ارتبط اسم مورينيو بتولي تدريب باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، لكن محاولات النادي الباريسي باءت بالفشل، بسبب ارتباط المدرب البرتغالي بعقد مع مانشستر يونايتد.

وجدد النادي الباريسي مفاوضاته خلال الفترة الماضية مع مورينيو من أجل تدريب الفريق، خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل الذي ارتبط مؤخرا بتولي تدريب مانشستر يونايتد.



