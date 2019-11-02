اتفاق الرياض ومظاهرات الجزائر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: سفير السعودية باليمن: توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة و"الانتقالي" الثلاثاء، وقرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف العربي في اليمن، والزخم يعود لمظاهرات الجزائر بشعار: "لا انتخابات مع العصابات"، وترامب: هدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا تسير بشكل جيد، وواشنطن: الحرس الثوري الإيراني ينفق مليار دولار سنويا لتمويل الإرهاب، وإقصاء الإخوان من مناصب رفيعة بالقضاء السوداني، ومسؤول أمريكي: واشنطن تنظر في أمر زعيم داعش الجديد، وواشنطن تدعو بغداد لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والديمقراطي بيتو أورورك يعلن انسحابه من سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

Advertisements

كما تقرأون: مقربون من عون: الحكومة المقبلة "تكنوقراط" والحريري أول المرشحين، والجيش الليبي يحبط محاولة تقدم للمليشيات بضواحي طرابلس، وأمريكا ترفض مقترح روسيا والصين بمنع عسكرة الفضاء، ووزير الخزانة الأمريكي: تشرفت بلقاء ولي عهد أبوظبي لمناقشة محاربة الإرهاب، ووزير الطاقة الأمريكي يرفض المثول أمام التحقيق الخاص بمساءلة ترامب، وفي ذكرى ثورة الجزائر الـ65.. الشارع الثائر يسعى لاستكمال الاستقلال، وصافرات إنذار بغلاف غزة.. والاحتلال يعلن اعتراض 7 صواريخ، ومحمد بن راشد: علاقات الإمارات والصين تاريخية وتجمعنا أهداف مشتركة، وبومبيو يأسف لتقدم بطيء في المفاوضات مع بيونج يانج، وآلاف التشيليين في الشوارع مجددا للمطالبة بإصلاحات.

وفي الاقتصاد تطالعون: نزوح 3.7 مليار دولار من ودائع القطاع المصرفي التركي، والبيت الأبيض: اتفاق التجارة الأمريكي - الصيني يتطلب 3 مراحل، ومبيعات "علي بابا" تقفز 40%.. وإيرادات 3 أشهر تسجل 17 مليار دولار، وحفارات النفط الأمريكية تنخفض لثاني أسبوع على التوالي، وقرقاش يترأس اجتماع لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وصناديق الأسهم في أوروبا والأسواق الناشئة تجذبان 6 مليارات دولار، ومشاريع التعدين السعودية الطموحة تجذب الآلاف في معرض دولي بأستراليا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا