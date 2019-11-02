شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد السوري.. مقتل 6 مدنيين في قصف روسي على ريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 6 مدنيين غالبيتهم من عائلة واحدة قتلوا اليوم السبت، جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية على قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي.

Advertisements وأكد المرصد، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض. وقال المرصد، إن القصف الروسي استهدف كل من "كفرسجنة، وجبالا، والركايا، وحاس، ومحيط معرة النعمان" جنوب مدينة إدلب، و"كبانة، ومحيط اليونسية" بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

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