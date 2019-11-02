تفاصيل.. مسلح حوثي يدهس طفلاً بسيارته ويلوذ بالفرار في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أقدم مسلح حوثي يستقل سيارة غير مرقمة على دهس طفلاً، في مدينة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً أصيب بإصابات متفاوتة، جراء دهسه من قبل مسلح حوثي يستقل سيارة غير مرقمة، أمام بنك الإنشاء والتعمير في شارع تعز، وسط المدينة.

Advertisements

وأكدت المصادر، أن المسلح الحوثي دهس الطفل الذي كان بجوار أمه، وفلت من المارة الذين حاولوا محاصرته، فاراً إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن أم الطفل سقطت مغشياً عليها من هول الحادثة، وتم نقلها مع طفلها إلى أحد مستشفيات المدينة.

وتسببت أطقم المليشيا الحوثية وسيارات عناصرها التي تسير بسرعة جنونية في المدن والخطوط العامة، بوفاة وإصابة العشرات على مدى السنوات الخمس الماضية في حالات صدام ودهس مختلفة.