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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البدء بالجلسة التاسعة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول "البشير" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
الخرطوم - الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام، اليوم السبت، بان الجلسة التاسعة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بدأت في قضايا فساد بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتعد الجلسة التاسعة هي الأخيرة المخصصة للاستماع إلى شهود الدفاع بتهم "الثراء الحرام"، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية.
وحسب الوسائل الإعلامية، فإن جلسة السبت من المقرر أن تستمع لشهود الإثبات حول أوجه صرف الأموال التي ضبطت بحوزة الرئيس السوداني المخلوع.
يشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم المخلوع عبدالرحيم محمد حسين مثل، السبت الماضي، كشاهد دفاع عن البشير في الجلسة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.
وأصدرت المحكمة أمراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم، تحت المادة (94) من القانون الجنائي، بعدما رفض المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير.
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