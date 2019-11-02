صراع الثروات.. هل حقاً تسبح سوريا على بحر من الذهب الأسود؟.. تفاصيل خطة واشنطن وموسكو وأنقرة للسيطرة على الآبار النفطية.. والجبهات السورية تترقب

الموجز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب أمام أنصاره بولاية ميسيسيبي، أمس الجمعة، أنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه.

وقال ترامب في خطابه إنه ليس على الولايات المتحدة الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أن الجانبين كانا يتقاتلات لآلاف السنوات، مضيفاً "ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط".

وأضاف ترامب أن واشنطن ستقوم بتوزيع النفط، وستساعد الأكراد وآخرين.

وفتحت تلك التصريحات باب التساؤلات حول غياب الحديث عن النفط السوري طوال الفترات الماضية، إضافة إلى قلة الدراسات الموجودة عن الآبار النفطية السورية وما فيها من احتياطي قد ينهض بسوريا بشكل غير مسبوق إذا ما استثمر بشكل جيد، خاصة بعد سنوات الحرب التي عانت منها البلاد نتيجة لدخول أطراف متعددة.

النفط السوري

حتى الآن، لا توجد أي دراسات علمية دقيقة بشأن ما تمتلكه سوريا من موارد الطاقة، خاصة بعدما أقدم النظام السوري الحالي على إخفاء أسماء العديد من آبار النفط خلال السنوات التي سبقت الثورة، ليكتشف السوريون والعالم أجمع أن هناك آباراً مختلفة عن المذكورة في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي، خاصة بعدما سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2014 و2017.

وأفاد موقع "أويل برايسز" المختص بأخبار النفط، بأن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% من هذه الاحتياطيات موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأشار الموقع إلى أن احتياطي النفط السوري، البالغ 2.5 مليار برميل، ضئيل مقارنةً باحتياطي المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ نحو 268 مليار برميل (أكثر من 100 ضعف احتياطي سوريا).

وأضاف أنه ومنذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أغلب آبار النفط في عام 2017 بعدما نجحت في هزيمة تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة، باعت برميل النفط الخام بـ30 دولاراً يومياً، وتؤمن نحو 10 ملايين دولار شهرياً.

وتابع الموقع أن النفط السوري كان يقدر إنتاجه بنحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع الحرب، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 2016 أن الإنتاج تراجع إلى 40 ألفاً فقط منذ عام 2011.

وبحسب تقدير وزارة النفط التابعة لنظام بشار الأسد، فإن خسائر قطاع النفط نتيجة الحرب بلغت أكثر من 62 مليار دولار حتى عام 2017.

وفي أغسطس عام 2011، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، المقربة من بشار الأسد، أن إنتاج وزارة النفط خلال النصف الأول من ذلك العام بلغ 70.092 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، وبمعدل يتجاوز 380 ألف برميل وسطياً في اليوم، وبزيادة 957 برميلاً يومياً عن متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2010.

وأضافت أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2011 بلغ 5.4 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي 30.2 مليون متر مكعب، بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم عن إنتاج النصف الأول من عام 2010.

الآبار النفطية في سوريا

وتتميز المنطقة الشرقية على الحدود العراقية السورية، بالإضافة للقريبة من الحدود التركية، بتركز أغلب النفط السوري المكتشف (والمُعلن عنه) فيها.

وتحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية، والذي يُعرف باسم "حقل العمر"، ويقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (أو الوحدات الكردية)، منذ عام 2017.

ويوجد ايضاً "حقل التنك" في ريف دير الزور الشرقي، وحقول الورد، والتيم، ومحطة (T2)، وهي على خط النفط العراقي السوري، والجفرة، وكونيكو، وهذه الحقول بعضها بيد "قسد" وبعضها بيد النظام السوري، وسبق أن سيطر تنظيم الدولة على بعضها في وقت سابق.

كما تضم محافظة الحسكة حقل "رميلان"، أحد أبرز الحقول في سوريا، والذي يحتوي على 1322 بئراً، بالإضافة لوجود نحو 25 بئر غاز، وتقع تلك الحقول في مناطق الشدادي والجبسة والهول، بريف الحسكة الجنوبي، بالإضافة للحقول الواقعة بالقرب من منطقة مركدة وتشرين كبيبية، بريف الحسكة الغربي، وهي ضمن سيطرة قوات "قسد".

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وفي محافظة الرقة، هناك آبار نفطية صغيرة وقليلة، وتقع ضمن سيطرة "قسد" بعد هزيمة تنظيم داعش.

ويضم الريف الشرقي لمحافظة حمص "حقل الشاعر"، والذي يعد من أهم الحقول السورية أيضاً، ويسيطر عليه نظام الأسد بعد أن استفاد منه تنظيم داعش مدة ليست بالقليلة، ويقدر إنتاجه من الغاز بـ3 ملايين متر مكعب يومياً.

ويضم ريف حمص بمنطقة تدمر أيضاً حقول: الهيل، وآراك، وحيان، وجحار، والمهر، وأبو رباح، إضافة لوجود حقول نفطية يستخرج منها نحو 9 آلاف برميل يومياً، والتي تخضع لسيطرة القوات الروسية، والفيلق الخامس الذي شكلته منذ عام 2017.

وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر، وبالتحديد في منطقة الخنيفسة. والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، أعاد نظام الأسد الإنتاج مجدداً عام 2017، وبلغ نحو 700 ألف طن العام الماضي، في الوقت الذي كان الإنتاج سنوياً يبلغ 3 ملايين طن.

وفي عام 2017، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزارة النفط السورية قولها إن سوريا تمتلك احتياطياً بحرياً من الغاز يقدر بـ250 مليار متر مكعب.

وفي عام 2008، كان ترتيب سوريا في احتياطي الغاز في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، حسب "List of countries by natural gas proven reserves"، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول.

وفي 2017، فإن الاحتياطي السوري من الغاز في منطقة تدمر، وقارة، وساحل طرطوس، وبانياس، هو الأكبر بين ست دول، وهذا يجعل سوريا، في حال استخراج هذا الغاز، "ثالث بلد مصدر للغاز في العالم"، بحسب الوكالة.

الصراع على الثروات

ويندلع حالياً على الأراضي السورية صراعاً بين الولايات المتحدة، المسيطرة عبر وكلائها وبعض قواتها على أغلب حقول النفط السورية، وروسيا المتربعة على عرش الغاز الطبيعي السوري في البحر المتوسط بسبب وجود أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وأمس الجمعة، قال ترامب في خطاب أمام أنصاره إنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه ليس على الولايات المتحدة الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أن الجانبين كانا يتقاتلات لآلاف السنوات، مضيفاً "ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط".

وفي الـ 27 من اكتوبر الماضي، وخلال حديثه عن النفط السوري، قال ترامب: "ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك (سوريا)، والقيام بذلك بشكل صحيح.. وتوزيع الثروة".

وأشار ترامب إلى أن حماية آبار النفط "تحرم داعش من عوائده، فيما سيستفيد منه الأكراد، ومن الممكن أن تستفيد الولايات المتحدة منه أيضاً"، مضيفاً: إن "النفط غذّى التنظيم الإرهابي وعملياته، ويجب أن نأخذ حصتنا الآن".

وفي الـ 24 من اكتوبر الماضي، تعهد ترامب بأن بلاده لن تسمح لداعش بالاستيلاء على حقول النفط شمال شرقي سوريا، مؤكداً أنه سيحتفظ بـ"عدد صغير" مِن القوات الأمريكية في سوريا.

وذكرت وسائل إعلامية أنه وفي الـ 28 من أكتوبر الماضي، دخلت تعزيزات أمريكية كبيرة إلى سوريا، حيث اتجهت إلى القواعد الأمريكية القريبة من حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي البلاد.

وقال بروس ريدل، المستشار السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن "تلك الخطوة ليست قانونية مريبة فحسب، بل إنها تبعث كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أمريكا تريد سرقة النفط".

ويفسر المراقبون تلك التطورات بأن إدارة ترامب تحاول جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد رهينة من أجل استخدامها عملة للمقايضة، بهدف إجبار نظام الأسد وداعميه الروس على قبول مطالب الولايات المتحدة، خلال تسوية سياسية للنزاع السوري.

وتسعى كل من واشنطن وموسكو وأنقرة والنظام السوري إضافة إلى الجيش السوري المعارض، للسيطرة على تلك المناطق الغنية بالنفط والماء أو أجزاء منها، والتي من الممكن أن يكون لها دوراً هاماً مستقبلاً في تحديد ملامح أي حل سياسي للأزمة السورية.