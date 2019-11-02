"قسد": مستمرون في مواجهة الهجمات على القرى السريانية الآشورية بريف الحسكة

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" أنها مستمرة في "عمليات الدفاع لمواجهة الهجمات المستمرة من قبل جيش الغزو التركي والفصائل الموالية له، في المنطقة الشرقية والجنوبية لمدينة ​رأس العين​ ب​ريف الحسكة​ الشمالي الغربي، وخاصة في منطقة الخابور، القرى السريانية الآشورية المحيطة ببلدة تل تمر بالريف ذاته".

ولفتت في بيان الى أنه "بناءً على مقتضيات المرحلة الراهنة، ومن أجل حماية منطقة الخابور ذات الخصوصية السريانية الآشورية، وبناءً على طلب من قوات ​المجلس العسكري​ السرياني المنضوي في قسد، ستنتشر قوات المجلس السرياني العسكري و​القوات​ الآشورية وسيكون على عاتقها المسؤولية الأمنية والعسكرية لمنطقة الخابور، وعليه فإن قوات المجلس السرياني العسكري ستنتشر في كامل الخطوط الأمامية".

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