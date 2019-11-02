الحشد الشعبي: متضامنون مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة

اكد ​الحشد الشعبي​ في بيان ان "الموقف الرسمي للحشد محصور بما يصدر عن مديرية الإعلام والموقع الرسمي، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة صدور بيانات ومواقف لجهات مجهولة تربط نفسها بالحشد وتدعي الانتماء إليه".

اضاف الحشد الشعبي في بيان "متضامنون مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة ونشيد بأداء القوات الأمنية لحمايتهم"، واكد البيان ان قوات الحشد مستمرة في أداء دورها على السواتر لمنع عودة داعش وحماية العراق من الإرهاب.