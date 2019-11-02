نتانياهو يعقد اجتماعا عاجلا بسبب الوضع الأمني في بلاده

كشفت قناة عبرية النقاب عن اجتماع عاجل سيعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب الوضع الأمني في بلاده.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أن بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما آلت إليه المواجهة العسكرية بين قواته والقطاع، أمس الجمعة.

وأفادت القناة العبرية بأن نتانياهو سيجري اللقاء في مقر "الكرياه" بتل أبيب، وهو مقر القيادة العسكرية الإسرائيلي الرئيس لبلاده.