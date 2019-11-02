مقتل 49 شخصا بهجوم استهدف موقعا عسكريا بمقاطعة ميناكا شمالي مالي

أفاد بيان صادر عن الجيش المالي بأن "حصيلة الهجوم على موقع عسكري في شمال البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلا وثلاثة مصابين، فيما عثر على 20 شخصًا نجوا من الهجوم"، لافتا إلى أن "الهجوم أوقع خسائر مادية كبيرة".
كان الجيش المالي أعلن، في بيان الليلة الماضية، مقتل 15 جنديا ماليا وإصابة آخرين صيب آخرون، بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في بلدة انديليمان بمقاطعة ميناكا بشمال البلاد، ولفت إلى أن "هذه الحصيلة غير نهائية" وأنه قد تم إرسال تعزيزات إلى موقع الهجوم.
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