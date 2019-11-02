اخبار العالم

مقتل 49 شخصا بهجوم استهدف موقعا عسكريا بمقاطعة ميناكا شمالي مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد بيان صادر عن ​الجيش المالي​ بأن "حصيلة الهجوم على موقع عسكري في شمال البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلا وثلاثة مصابين، فيما عثر على 20 شخصًا نجوا من الهجوم"، لافتا إلى أن "الهجوم أوقع خسائر مادية كبيرة".

كان الجيش المالي أعلن، في بيان الليلة الماضية، مقتل 15 جنديا ماليا وإصابة آخرين صيب آخرون، بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في بلدة انديليمان بمقاطعة ميناكا بشمال البلاد، ولفت إلى أن "هذه الحصيلة غير نهائية" وأنه قد تم إرسال تعزيزات إلى موقع الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 49 شخصا بهجوم استهدف موقعا عسكريا بمقاطعة ميناكا شمالي مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا