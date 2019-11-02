ابي اللمع: الطبقة السياسية غير جاهزة للإصلاحات وتعمل لتنفيس الحراك الحاصل

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​ادي ابي اللمع​ ان الطبقة السياسية غير جاهزة للإصلاحات وهي تعمل لتنفيس الحراك الحاصل في ​لبنان​، معتبرا أن "​السلطة​ لم تستجب لمطالب الشعب ولا لحاجاتهم ولا نشعر ان الاستشارات الحكومية جاهزة".

ولفت الى أن "محاولة السلطة تسويف تعاطيها مع ​الثورة​ التي تنتظر لكن صبر الثوار ليس طويلاً والالتفاف على المطالب لا ينفع والشعب سيعود إلى الشارع"، منبها من "أي محاولة للالتفاف ستواجه من قبل الشعب الذي يريد ​حكومة​ اخصائيين، لكن الفريق الآخر لا يزال يصر على تطعيمها بسياسيين الامر الذي سيدفع الأمور نحو الهاوية".

وأشار إلى ان السلطة تنتظر المساعدات من خلال أموال "سيدر" التي لا تأتي الا إذا ساعدنا أنفسنا، من خلال اعتماد خطط جدية قادرة النهوض بالبلاد من الانهيار، وهذه الاموال لن تأتي من دون تدابير قابلة للتنفيذ.