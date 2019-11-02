اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعيـ الى ان "إستيفاء مكالمات وبطاقات ​الخلوي​ ب​الدولار​ وليس بالليرة، ومش مجبور المواطن يشتري دولار للدولة، ولا بلد ب​العالم​ يلزم مواطنيه بغير عملته الوطنية، وزير ​الواتساب​ قال: الدفع بالليرة بدو قرار مجلس الوزراء، منين جبت هالقانون؟ بعدك ما طلعت من ثورة الـ 20 سنت، بدك ثورة تانية للدفع بالليرة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن استيفاء مكالمات الخلوي بالدولار: ولا بلد بالعالم يلزم مواطنيه بغير عملته الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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