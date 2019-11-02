قائد الجيش تفقد مركز الامتحانات الخطية في يومها الأول للانضمام إلى الكلية الحربية

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، مركز الامتحانات الخطية في يومها الأول للانضمام إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط من العسكريين في الجيش وباقي القوى الأمنية. واطّلع من اللجنة الفاحصة العامة ولجنة الاختبارات الخطية على التدابير التنظيمية والإدارية المتخذة لضمان إجراء الامتحانات وفق الشروط المطلوبة.
دعا العماد عون المرشحين للاعتماد على أنفسهم وحثهم على تحصيل علامات مميزة لأن المنافسة قوية وسيجتازها الأوائل فقط. وأكد أن حماس العسكريين للتقدم إلى اختبارات الكلية الحربية بكثافة هو دليل ثقة بالنفس وطموح ملفت لاعتلاء أعلى المراتب العسكرية، مثنياً على دور الكلية الحربية لناحية اعتمادها الكفاءة والأهلية والشفافية معياراً وحيداً للنجاح.
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