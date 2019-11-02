قرداحي: ازدياد الطلب على الدولار سببه عدم تزويد السوق بالعملة الورقية

لفت الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في حديث تلفزيوني الى اننا "نفكر بضوابط لخروج رؤوس الاموال من لبنان وهذا يتم لمنع تهريب الاموال الى الخارج أو حتى لحماية الطبقة المتوسطة"، مشيرا الى ان "كل سنة يصل بحدود 7 مليار دولار من الخارج الى لبنان وهي عبارة عن أموال ربما يرسلها من في الخارج لذويهم".
واضاف: "الكتلة النقدية هي تضم العملة الورقية وتضم الودائع بالليرة وبالعملات الصعبة وهي بحدود 250 مليار دولار"، لافتا الى أنه "من اصل 175 مليار دولار بالودائع لا يمكن ان يكون هناك اكثر من 4 أو 5 مليار عملة ورقية مقابلها"، ومشددا على ان "احجام البنك المركزي عن تزويد السوق بالعملة الورقية دفع الى ازدياد الطلب عليها ودفع الناس الى وضع الاموال في منازلهم".
وشدد على اننا "امام خيارين في وضع العملة، والحكومة قدمت ورقة اقتصادية أوصلتنا الى اقل من 1% من الناتج المحلي"، مشيرا الى أنه "من المتوقع أن ترفع هذه الورقة أو الموازنة الى مجلس النواب لدراستها".
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