البعث استنكر ما تعرض له هاشم في حبوش: نؤكد ثقتنا بالقوى الامنية

استنكرت قيادة فرع الجنوب في ​حزب البعث​ في بيان الاعتداء الذي تعرض له الرفيق محمود هاشم ليل أمس الجمعة في بلدته حبوش حيث اعترضه مسلحون ب​السكاكين​ واصابوه بطعنات عدة وفروا الى جهة مجهولة.

اضاف البيان "قيادة فرع الجنوب إذ تستنكر هذا الاعتداء وتتمنى للرفيق الشفاء العاجل فهي تؤكد ثقتها ب​القوى الامنية​ واهتمامها بكشف المعتدين وملابسات الاعتداء، وتحذر المدسوسين ومطلقي الشائعات ومسوِّقي المعلومات الكاذبة حول الحادثة بغية الفتنة وتوتير الأجواء في هذه المرحلة، وتدعو الرفاق الى التزام الموقف الحزبي الهادئ وتلافي ردات الفعل بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لدى الأجهزة الامنية المعنية والموثوقة".