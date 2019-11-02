استنكرت قيادة فرع الجنوب في حزب البعث في بيان الاعتداء الذي تعرض له الرفيق محمود هاشم ليل أمس الجمعة في بلدته حبوش حيث اعترضه مسلحون بالسكاكين واصابوه بطعنات عدة وفروا الى جهة مجهولة.
اضاف البيان "قيادة فرع الجنوب إذ تستنكر هذا الاعتداء وتتمنى للرفيق الشفاء العاجل فهي تؤكد ثقتها بالقوى الامنية واهتمامها بكشف المعتدين وملابسات الاعتداء، وتحذر المدسوسين ومطلقي الشائعات ومسوِّقي المعلومات الكاذبة حول الحادثة بغية الفتنة وتوتير الأجواء في هذه المرحلة، وتدعو الرفاق الى التزام الموقف الحزبي الهادئ وتلافي ردات الفعل بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لدى الأجهزة الامنية المعنية والموثوقة".
كانت هذه تفاصيل خبر البعث استنكر ما تعرض له هاشم في حبوش: نؤكد ثقتنا بالقوى الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.