صفير: القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال بعد أسبوعين من الإغلاق

شدد رئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ​سليم صفير​ في حديث لوكالة "​رويترز​" على أن "​القطاع المصرفي​ لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاق".

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