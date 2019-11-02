LBC: توقيف الشخص الذي وضع ورقة التهديد أمام بنك MEAB في صور

أشارت قناة "LBC" الى أن "​شعبة المعلومات​ أوقفت الشخص الذي وضع ورقة التهديد أمام بنك MEAB في صور "، لافتة الى انه "لبناني واعترف بقيامه بذلك على خلفيات شخصية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.