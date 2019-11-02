الصين تطلق أكبر شبكة "جيل خامس" في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أكبر شبكة للجيل الخامس في الصين

ويدأت الشركات الثلاث، "شاينا موبايل" و"شاينا يونيكوم" و"شاينا تيليكوم" في الأول من نوفمبر تقديم الخدمات بأسعار تبدأ من 128 يوان (ما يعادل 18 دولارا) وحتى 599 يوان شهريا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وستتوافر الخدمات التجارية الجديدة للمستهلكين الصينيين في 50 مدينة من بينها بكين وشانغهاي وغوانزو.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل أكثر من 130 ألف محطة اتصال للجيل الخامس في الصين بنهاية العام الحالي لتقديم تغطية أوسع ودعم أفضل لشبكة الجيل الخامس، وفقا لبيان حكومي.

وكان من المفترض أن تبدأ الشبكة الصينية العمل بحلول العام المقبل، لكن الشركات المشغلة تمكنت من إطلاق الشبكة خلال عام 2019.

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يذكر أن شركة هواوي لعبت دورا بارزا في إطلاق شبكة الجيل الخامس في الصين، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وزودت هواوي الشركات المشغلة بنسبة كبيرة من الأدوات والمعدات المطلوبة لتشغيل الشبكة، علما بأن شركات التشغيل تعاونت في نفس الوقت مع شركات أخرى لبناء الشبكة مثل إريكسون ونوكيا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بالفعل خدمات اتصال من الجيل الخامس، لكن الشبكة الصينية تتفوق كونها الأكبر في العالم.

وتشير توقعات المحللين إلى أن عدد مستخدمي خدمات الجيل الخامس في الصين سيبلغ 110 ملايين مستخدم خلال عام 2020، وذلك لامتلاك الصين حاليا أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ويُقدر عددهم بـ 850 مليون مستخدم وفقا لوكالة شينخوا.