شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بالبرلمان تبحث تعديل قانون تنظيم السجون الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، حيث تواصل غدا الأحد مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور. فيما تنظر اللجنة – حسب جدول أعمالها – خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين، اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. Advertisements أما يوم الثلاثاء، فتواصل لجنة الدفاع متابعة أعمالها وعرض تفاصيل الإجتماعات التى حضرتها هيئة مكاتبها بالاشتراك مع اللجان البرلمانية الأخرى أثناء نظر مشروعات القوانين.

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