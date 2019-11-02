شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: القطاع السياحى تعافى بشكل كبير وحقق إيرادات غير مسبوقة الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن عملية تعافى القطاع السياحى من الأزمات التى مر بها خلال السنوات الماضية تسير بشكل سريع.

وأضافت رمزى، فى بيان، أن الحديث عن تعافى القطاع السياحى ليس مجرد كلام ولكنه حقيقة تؤكدها الأرقام الرسمية، لافتة إلى أن القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى حقق إيرادات مرتفعة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 12.6 مليار دولار.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام الحالى أرقاما سياحية مرتفعة فيما يتعلق بالإيرادات خاصة فى ظل العودة المتتالية للرحلات السياحية التى كانت متوقفة منذ فترة وآخرها الرحلات البريطانية.