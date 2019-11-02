شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة جديدة للدوحة.. غضب قطرى بعد اختفاء علم البلاد خلال لقاء مع الأتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من الغضب انتابت القطريين بعد انتشار صورة خالية من العلم القطري خلال لقاء عدد كبير من المسؤولين القطريين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة للاتفاق على عدد من المشاريع الخاصة بمونديال 2022.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه خلال الاجتماع الذي عقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني والوفد المرافق له في أنقرة من أجل توقيع بروتوكول تعاون أمني بينهما حول التدابير الأمنية المتخذة لتنظيم كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر خلت الصورة الجماعية من العلم القطري فيما تواجد العلم التركي.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن القطريين اعتبروا اختفاء علم بلادهم خلال ذلك اللقاء الرسمي الذي ستتربح منه الشركات التركية ملايين الدولارات بمثابة استهزاء ببلادهم وعدم وضع اعتبار للبروتوكولات الرسمية المقرر اعتمادها خلال الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.

ووقَّعت الدوحة وأنقرة الخميس، بروتوكول تعاون أمني بينهما، حيال التدابير الأمنية المتخذة لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، وجرى لقاء صويلو مع آل ثاني في مقر وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.