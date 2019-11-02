شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يصف أمير قطر بـ"الخايب"..ويؤكد: نهايته وحشه والجزيرة قناة فبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، هجومًا حادًا على الأمير القطر، واصفا إياه بـ"الخائب" والذى ستكون نهاية حكمه سيئة، كما انتقد قناة الجزيرة بوصفه لها بقناة الفبركة والفتنة.

وعلق "ساويرس" على حسابه بموقع التدوين الصغير "تويتر" على منتدى "التعاون القطرى التركى" الذى بثت فضائية الجزيرة فعالياته بقوله :"يا بخت سعيد بسعيدة ... اتلم المتعوس على خايب الرجا و اللى يعادى أهله و يبص لبره نهايته وحشة يا قناة الفتنة و الفبركة !" فى إشارة منه إلى فضائية الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحارس الشخصى لشقيق تميم بن حمد أمير قطر، قد كشف عن حجم الفساد الأخلاقى الذى يتغلغل فى الأسرة الحاكمة بالدوحة، قائلا :" شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثانى مدمن للمخدرات ويصطحب العاهرات".

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وبحسب مقابلة مع "ماثيو بيتارد" حارس شقيق أمير قطر، الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، نشرت أجزاء منها قناة "شئون تركية" قال :"الشيخ خالد مدمن مخدرات وكان يصطحب عاهرات وتجار مخدرات معاه في فندق بلوس أنجلوس".

وواصل الحارس الشخصى لشقيق تميم بن حمد فضح الأسرة الحاكمة بقطر بقوله:" هناك شخصان رفعا قضية على شقيق تميم المجد لأنه طلب اغتيالهما".